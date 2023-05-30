В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после падения трибуны во время футбольного матча

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории спортивной школы.
После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Во вторник, 30 мая на территории спортшколы на улице Пойменной в Ростове-на-Дону во время футбольного матча произошло опрокидывание конструкций трибун. Губернатор Василий Голубев заявил, что причиной ЧП послужил сильный ветер.
Всего при обрушении трибуны пострадали 22 человека, среди которых 17 детей. Одна 53-летняя женщина погибла. С тяжелыми травмами госпитализировали тренера и ребенка.