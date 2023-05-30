Россия с 1 июля закроет канцелярию посольства в финском городе Лаппеенранта

Посла Финляндии вызвали в МИД РФ, чтобы сообщить о закрытии канцелярии в финском городе Лаппеенранта. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Помимо этого, Россия закрывает отделений генконсульства Финляндии в Мурманске, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Данное решение стало ответом на политику Хельсинки в отношении Москвы, которая нанесла значительный ущерб двусторонним отношениям.
«В МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, который был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии Посольства России в городе Лаппеенранта», — говорится в сообщении МИД.
Накануне на территории Финляндии начались масштабные учения западных ВВС. В них задействовано около 3000 тысяч военнослужащих и 150 самолетов.