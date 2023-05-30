Аналитики рассказали, как атака БПЛА на Москву отразилась на курсе рубля

Сегодня, 30 мая Министерство обороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. На этот факт среагировал и валютный рынок. В беседе с ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, как атака БПЛА на российскую столицу повлияла на курс рубля.
По итогам вчерашнего дня российская валюта закрыла торги снижением. Американская валюта поднялась с отметки 80 до 80,80 рубля за доллар.
На сегодняшний день, отметили эксперты, в России подошел к концу налоговый период, а соответственно и его поддержка. Кроме того, отразилось на рынке и ухудшение геополитической ситуации.
«Ситуация с точки зрения геополитики ухудшилась, что стало негативом для рубля. Стало известно об атаке беспилотников на Москву, Московскую область. На этом фоне рынок среагировал ослаблением рубля почти до уровня 81,50 доллар поднимался», — отметили специалисты.
Однако на данный момент, уверили эксперты, это был краткосрочный эффект и сейчас ситуация стабилизировалась.
Внимание участников рынка будет приковано к следующему заседанию Банка России, которое запланировано в пятницу, 9 июня.
«Пока ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 7,5%, поскольку инфляция достаточно низкая, ниже 3%. Поэтому поводов для подъема ставки нет. Однако важна будет риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и то, как Банк оценивает проинфляционные риски», — отметили экономисты.
В целом актуальным по рублю диапазон остается от 75 до 82 рублей за доллар. К юаню, отметили аналитики, рубль также слегка ослаб. С 11,3 юаня поднялся к уровню 11,4. Здесь актуальным остается диапазон от 11 до 11,5 рубля за юань.
Ранее эксперты отметили риски ослабления отечественной денежной единицы по отношению к доллару и евро, а также объяснили, как санкции могут помочь рублю.