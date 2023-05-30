Аналитики рассказали, как атака БПЛА на Москву отразилась на курсе рубля

В целом актуальным по рублю диапазон остается от 75 до 82 рублей за доллар. К юаню, отметили аналитики, рубль также слегка ослаб. С 11,3 юаня поднялся к уровню 11,4. Здесь актуальным остается диапазон от 11 до 11,5 рубля за юань.