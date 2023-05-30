Иран и МАГАТЭ урегулировали спор о найденных частицах урана с обогащением в 84%

Следы высокообогащенного ядерного топлива обнаружили в феврале, после чего стороны начали череду технических переговоров.
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) урегулировали второй из трех споров по поводу обнаружения частиц урана с уровнем обогащения 83,7% на одном из ядерных объектов республики.
Как сообщила пресса, стороны пришли к консенсусу после череды технических встреч. Тема была закрыта по причине того, что агентство в данном вопросе якобы опиралось на недостоверные источники информации.
В феврале этого года МАГАТЭ заявило об обнаружении в Иране частиц обогащенного до 83,7% урана. После этого агентство и власти республики начали переговоры, чтобы выяснить происхождение ядерного вещества.
По первому из трех вопросов Тегеран и МАГАТЭ достигли взаимопонимания еще в марте текущего года. Как пояснил тогда глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, в докладе агентства речь шла не о начале обогащения урана до 84%, а лишь об обнаружении частиц.
В хранилищах ядерного горючего уровень не превышал озвученных ранее 60%. Как пояснил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в процессе обогащения иногда происходят выбросы незначительного количества более активного вещества, что и объясняло его появление на объекте.
Кроме того, Тегеран согласился установить ряд камер на ядерном объекте в Исфахане. Официальные лица республики сообщили, что на тот момент около трети наблюдательных приборов уже было установлено, но аппаратура работала в автономном режиме без передачи данных.
В начале 2021 года МАГАТЭ также фиксировало нарушение в Иране: на двух незаявленных объектах были обнаружены следовые количества урана. На протяжении полутора лет в Тегеране так и не объяснили их происхождение, в связи с чем Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой в адрес руководства Исламской Республики. В ответ иранские власти распорядились снять оборудование для мониторинга, установленное организацией на ядерных объектах страны.