Иран и МАГАТЭ урегулировали спор о найденных частицах урана с обогащением в 84%

В начале 2021 года МАГАТЭ также фиксировало нарушение в Иране: на двух незаявленных объектах были обнаружены следовые количества урана. На протяжении полутора лет в Тегеране так и не объяснили их происхождение, в связи с чем Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой в адрес руководства Исламской Республики. В ответ иранские власти распорядились снять оборудование для мониторинга, установленное организацией на ядерных объектах страны.