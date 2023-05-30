Теннисист Медведев проиграл бразильцу Уайлду и вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге

Российский спортсмен, вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл бразильцу Тьяго Уайлду и вылетел из турнира.
Теннисисты провели на корте 4 часа 15 минут. Встреча в пяти сетах завершилась со счетом 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6.
Медведев 14 раз отправил мяч за пределы площадки, допустил 15 двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В следующем раунде «Большого шлема» Уайлд сыграет с победителем встречи между Кентен Алис из Франции и Гидо Пелья из Аргентины.
Ранее 16-летняя теннисистка из России Мирра Андреева пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», сообщает RT.