Депутат Панов рассказал о беседе с Владимиром Путиным и поддержке президентом инициативы «Деловой России»

Дмитрий Панов отметил, что еще во время встречи президента с предпринимателями в Ново-Огареве «Деловая Россия» предложила ускорить темпы госзакупок, чтобы в пандемийный год предприниматели имели возможность получить аванс по контрактам, заключенным с госкомпаниями. Получение аванса давало им возможность создать «подушку ликвидности», которая позволила им преодолеть негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса. На прошедшей встрече, как отметил Дмитрий Панов, «Деловая России» попросила президента поддержать распространение нормы 44-го Федерального закона, определяющего долю аванса, которую заказчик работ обязан оплатить в размере 30-50%, на регионы.