Депутат Панов рассказал о беседе с Владимиром Путиным и поддержке президентом инициативы «Деловой России»

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал в студии медиацентра «Патриот», какие именно предложения предпринимателей были рассмотрены на встрече президента РФ Владимира Путина с членами «Деловой России», приуроченной ко Дню российского предпринимательства.
В Екатерининском зале Кремля прошла встреча Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Дмитрий Панов отметил, что еще во время встречи президента с предпринимателями в Ново-Огареве «Деловая Россия» предложила ускорить темпы госзакупок, чтобы в пандемийный год предприниматели имели возможность получить аванс по контрактам, заключенным с госкомпаниями. Получение аванса давало им возможность создать «подушку ликвидности», которая позволила им преодолеть негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса. На прошедшей встрече, как отметил Дмитрий Панов, «Деловая России» попросила президента поддержать распространение нормы 44-го Федерального закона, определяющего долю аванса, которую заказчик работ обязан оплатить в размере 30-50%, на регионы.
«В 348-м постановлении правительства от 6 марта текущего года содержится рекомендация регионам включать в состав заключаемых ими госконтрактов ту же долю авансирования 30-50%. Мы провели мониторинг и увидели, что в некоторых регионах эта рекомендация не соблюдается. Поэтому предложили президенту нашей страны поддержать рекомендацию правительства, чтобы главы субъектов включали в состав заключаемых контрактов это важное и нужное авансирование хотя бы 30%», – рассказал Дмитрий Панов.
По словам председателя петербургского отделения «Деловой России», аванс необходим предпринимателям, чтобы они имели возможность спокойно исполнять контракт в условиях рыночной нестабильности. Сложность момента заключается в том, отметил он, что если компания не получает аванса, она вынуждена обращаться в банк за получением кредита. Но банки не спешат кредитовать предпринимателей под госконтракт, стараясь взять с них какие-то ликвидные залоги в виде имущества компаний.
«Авансирование в 30-50%, как я выразился на форуме, может стать глотком воздуха для предпринимателей, которые смогут на полученные госсредства приобрести все необходимое и гарантировать бесперебойное выполнение контрактов», – заявил Дмитрий Панов.
По словам депутата, в Северо-Западной федеральном округе не менее 30% представителей региональных властей не исполняют указанную рекомендацию, авансируя госконтракты на сумму не более 10%. Этих денег, отметил Дмитрий Панов, зачастую не хватает предпринимателям, чтобы запустить процесс выполнения контрактных работ.
Другой инициативой депутата является предложение облегчить предпринимателям процесс получения дополнительной ликвидности в случае увеличения затрат на исполнение контракта. По его словам, в существующих условиях развязанной западными странами санкционной войны предприниматели не редко сталкиваются с ситуацией, когда комплектующие, необходимые для исполнения контракта, растут в цене. В результате предпринимателям либо приходится влезать в долги, чтобы исполнить контракт, либо банкротиться.
«В случае изменения макроэкономической ситуации компании не должны становится заложниками стоимости контрактов. Они не должны банкротиться из-за того, что по объективным причинам не могут исполнить контракт. Должны включаться своевременно механизмы, которые позволяли бы им получить дополнительную ликвидность для выполнения этого контракта», – отметил Дмитрий Панов.
«Деловая Россия», по его словам, предлагает механизм уступки прав требования по дебиторской задолженности предприятия в рамках выполненных работ крупным системообразующим банкам. Предприниматели могли бы в сложных обстоятельствах передать им свою задолженность и получить вместо нее дополнительную ликвидность. Этот механизм, отметил Дмитрий Панов, активно используется сейчас в рамках других правоотношений.
Еще одна проблема, которая волнует предпринимателей РФ, касается затягивания госкорпорациями оплаты значительной части суммы контракта. По мнению депутата, некоторые контрагенты шантажируют предпринимателей длительной невыплатой причитающихся им сумм, уговаривая согласиться на получение 70% от суммы контракта. Наиболее алчные представители госкорпораций стремятся сократить итоговую сумму даже до 50%, отметил Дмитрий Панов. Подобные действия контрагентов, по его словам, сильно подрывают финансовую устойчивость российских предприятий, что является одним из факторов, ведущим к ухудшению ситуации в экономике РФ. «Деловая Россия», по словам регионального представителя, пытается выработать механизм, который защитил бы предпринимателей от подобных эксцессов.