Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе чемодана

Наступает пора отпусков, и многие отправятся в более или менее дальние путешествия, в которых не обойтись без чемодана. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать этот аксессуар и на что следует обратить внимание.
В первую очередь при выборе чемодана необходимо ориентироваться на количество вещей, которые человек собирается взять в поездку. Не следует также упускать из виду и правила авиаперевозчиков, напоминает сетевое издание sovainfo.ru.
Также имеет значение материал, из которого сделан чемодан, а он может быть самым разным. На текстильном чемодане не будет царапин и трещин. Они как правило мало весят и имеют много отделений и карманов. Пластиковые чемоданы крепкие и долговечные. Весят также немного и лучше предохраняют вещи от сырости. Алюминиевые чемоданы - стильные и элегантные, но дорогие. Дороже только изделия из натуральной кожи.
Специалисты перед покупкой рекомендуют обязательно проверять ручки и колесики. Чем больше колес, тем чемодан будет устойчивее. Самые прочные колеса - полиуретановые или силиконовые. Лучше выбирать чемодан с тремя ручками - две сверху и одна сбоку. Его будет удобно нести и везти.
По мнению экспертов, предпочтительнее чемоданы с защелками. Они практичнее, герметичнее, их легко и быстро открывать и закрывать.