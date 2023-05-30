Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе чемодана

Также имеет значение материал, из которого сделан чемодан, а он может быть самым разным. На текстильном чемодане не будет царапин и трещин. Они как правило мало весят и имеют много отделений и карманов. Пластиковые чемоданы крепкие и долговечные. Весят также немного и лучше предохраняют вещи от сырости. Алюминиевые чемоданы - стильные и элегантные, но дорогие. Дороже только изделия из натуральной кожи.