Немецким партиям придется вернуть в бюджет страны около 100 млн евро

Партии Германии, которые имеют фракции в парламенте, должны будут вернуть в бюджет страны около 100 миллионов евро. Об этом сообщило издание Handelsblatt.
Издание отмечает, что причиной этому стало недавнее решение Конституционного суда Германии о финансировании политических сил. На данный момент в бундестаге представлены шесть фракций.
Handelsblatt подсчитало, что СДПГ придется выплатить в казну 28 млн евро, ХДС — €27 млн, «зеленым» — €13,9 млн, свободным демократам — €8 млн, ХСС — €7,6 млн, левым — €7 млн, АдГ — €5,5 млн. Отмечается, что не все партии могут найти необходимые средства, из-за чего некоторым придется продавать свою недвижимость.
Издание Bloomberg ранее сообщило, что Германия теряет устойчивость своей экономики. Теперь все зависит от того, сможет ли правительство страны и дальше придерживаться стратегии преодоления кризиса.