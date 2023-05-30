В Госдуме предложили в ускоренном порядке возвращать инвалидам деньги за протезы и коляски

Кабмин представил два документа, которые меняют порядок выплат компенсаций инвалидам и в правила их обеспечения колясками и протезами. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Сроки принятия решений чиновниками о возмещении инвалидам расходов на приобретение средств реабилитации хотят сократить с 15 до 10 дней со дня поступления заявления. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал решение ожидаемым и отметил, что данный вопрос неоднократно поднимался. По его словам, сроки нужно сокращать и дальше.
Член того же комитета депутат Светлана Бессараб указала, что раньше получить компенсацию было достаточно сложно, на это уходили месяцы. Однако ситуация улучшилась после введения сертификатов, которые позволяют покупать изделия, сделанные по индивидуальному заказу.
Ранее правительство расширило возможности для поддержки предприятий по разработке реабилитационного оборудования.