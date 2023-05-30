В Госдуме предложили в ускоренном порядке возвращать инвалидам деньги за протезы и коляски

Сроки принятия решений чиновниками о возмещении инвалидам расходов на приобретение средств реабилитации хотят сократить с 15 до 10 дней со дня поступления заявления. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал решение ожидаемым и отметил, что данный вопрос неоднократно поднимался. По его словам, сроки нужно сокращать и дальше.