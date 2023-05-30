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Экс-помощница Байдена Тара Рид сообщила о намерении получить российское гражданство

Весь мир
Экс-помощница Байдена Тара Рид сообщила о намерении получить российское гражданство

Экс-помощница американского лидера Джо Байдена, писательница и публицистка Тара Рид заявила о желании получить гражданство Российской Федерации. Об этом она сообщила 30 мая на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

Рид поблагодарила своих друзей в России, в частности в Москве, которые тепло ее приняли. Она добавила, что хочет попросить у президента Владимира Путина предоставить ей гражданство.

Писательница надеется, что депутат Госдумы Мария Бутина посодействует ей в получении российского паспорта. Госдеятель в свою очередь пообещала поднять данный вопрос на заседании комитета по международным делам.

Ранее спортсмен Джефф Монсон сообщил, что отказался от своего американского паспорта, поскольку его будущее связано только с Россией.
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