Экс-помощница Байдена Тара Рид сообщила о намерении получить российское гражданство

Экс-помощница американского лидера Джо Байдена, писательница и публицистка Тара Рид заявила о желании получить гражданство Российской Федерации. Об этом она сообщила 30 мая на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».
Рид поблагодарила своих друзей в России, в частности в Москве, которые тепло ее приняли. Она добавила, что хочет попросить у президента Владимира Путина предоставить ей гражданство.
Писательница надеется, что депутат Госдумы Мария Бутина посодействует ей в получении российского паспорта. Госдеятель в свою очередь пообещала поднять данный вопрос на заседании комитета по международным делам.
Ранее спортсмен Джефф Монсон сообщил, что отказался от своего американского паспорта, поскольку его будущее связано только с Россией.