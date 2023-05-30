Министр спорта Ростовской области Аракелян раскрыл число пострадавших при падении трибуны

До этого источник ФАН сообщил, что опрокинувшееся оборудование не ремонтировали с 2017 года. Тогда на реконструкцию понадобилось более 2,4 миллиона рублей. При этом появилась информация, что порядка 17 детей, а также пяти взрослых пострадали при крушении конструкции.