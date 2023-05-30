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Министр спорта Ростовской области Аракелян раскрыл число пострадавших при падении трибуны

Происшествия
Министр спорта Ростовской области Аракелян раскрыл число пострадавших при падении трибуны

Количество людей, получивших травмы при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, увеличилось до 18. Соответствующую информацию предоставил министр спорта региона Самвел Аракелян.

Трагедия произошла вечером 30 мая на грибном канале, расположенном на Пойменной улице. По последним данным, в результате пострадали десять несовершеннолетних и еще восемь взрослых.

Среди них оказался футбольный тренер из Батайска, которого доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Кроме того, ранее стало известно об одной погибшей — личность жертвы в настоящее время не раскрывается.

До этого источник ФАН сообщил, что опрокинувшееся оборудование не ремонтировали с 2017 года. Тогда на реконструкцию понадобилось более 2,4 миллиона рублей. При этом появилась информация, что порядка 17 детей, а также пяти взрослых пострадали при крушении конструкции.
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