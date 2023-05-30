Блогер объяснила, почему будущим мамам не стоит делать татуировки выше бедра

Тиктокер по имени Gianna объяснила, на каких местах женщинам не стоит делать татуировки, если в будущем они хотят детей. В своем аккаунте она разместила ролик на эту тему.
В видео она показала свою фигуру после родов. Над бедром у нее заметна татуировка с надписью: «Жизнь прекрасна» на итальянском. Часть надписи исчезла, а на некоторых местах появились растяжки. Таким образом, узор смотрится невыигрышно.
«Я не думала, что будет такое растяжение», — печально констатировала она.
Ранее жительница Крыма написала заявление в полицию из-за татуировки на прохожей девушке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она подумала, что на рисунке изображен Степан Бандера. Позже выяснилось, что на нем был герой сериала «Острые козырьки» Томас Шелби.