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Блогер объяснила, почему будущим мамам не стоит делать татуировки выше бедра

Общество
Блогер объяснила, почему будущим мамам не стоит делать татуировки выше бедра

Тиктокер по имени Gianna объяснила, на каких местах женщинам не стоит делать татуировки, если в будущем они хотят детей. В своем аккаунте она разместила ролик на эту тему.

В видео она показала свою фигуру после родов. Над бедром у нее заметна татуировка с надписью: «Жизнь прекрасна» на итальянском. Часть надписи исчезла, а на некоторых местах появились растяжки. Таким образом, узор смотрится невыигрышно.

«Я не думала, что будет такое растяжение», — печально констатировала она.

Ранее жительница Крыма написала заявление в полицию из-за татуировки на прохожей девушке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она подумала, что на рисунке изображен Степан Бандера. Позже выяснилось, что на нем был герой сериала «Острые козырьки» Томас Шелби.
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