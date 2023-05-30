Порядка 17 детей пострадали при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Количество пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону достигло 22 человек. Об этом рассказал источник ФАН.
Порядка 17 пострадавших — несовершеннолетние. Речь идет о детях 2009–2010 годов рождения, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Медики госпитализировали ребенка, который находился без сознания. Он поступил в реанимацию нейрохирургии. Его состояние оценивается как тяжелое.
В больницу с травмой головы попал и тренер. В момент падения трибуны он находился на скамейке вместе с запасными игроками. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что конструкция обрушилась из-за сильного ветра во время футбольного матча.