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Порядка 17 детей пострадали при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Происшествия
Порядка 17 детей пострадали при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону

Количество пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону достигло 22 человек. Об этом рассказал источник ФАН.

Порядка 17 пострадавших — несовершеннолетние. Речь идет о детях 2009–2010 годов рождения, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Медики госпитализировали ребенка, который находился без сознания. Он поступил в реанимацию нейрохирургии. Его состояние оценивается как тяжелое.

В больницу с травмой головы попал и тренер. В момент падения трибуны он находился на скамейке вместе с запасными игроками. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что конструкция обрушилась из-за сильного ветра во время футбольного матча.
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