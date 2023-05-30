Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС

Российский президент Владимир Путин пообещал отечественным разработчикам обсудить с представителями стран-участниц БРИКС появление их компьютерных игр на зарубежных рынках. Соответствующее заявление глава Кремля сделал во время выставки, посвященной креативной экономике.
Как рассказали предприниматели, китайские видеоигры спокойно попадают в РФ. Однако в обратную сторону это не работает, так как специалистам сначала нужно получить разрешение от Пекина.
Тем не менее правительство КНР нередко отказывает разработчикам в выдаче лицензий. На этом фоне они отметили, что хотя бы 10–15 подобных документов могут сильно облегчить ситуацию на рынке.
«Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС», — сказал Путин.
31 мая президент проведет встречу с членами правительства. Заседание будет посвящено обсуждению вопросов региональной инвестиционной политики и пройдет в формате видеоконференции.