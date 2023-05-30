Глава нижегородского минздрава заступился за врача, перегородившего машиной дорогу скорой помощи

Однако глава областного минздрава объяснил, что врач, оставивший машину в неположенном месте, спешил на помощь другому паллиативному пациенту. Человеку требовалась срочная установка нозогастрального зонда. Медик примчался из другой больницы и просто не нашел места для парковки.