Глава нижегородского минздрава заступился за врача, перегородившего машиной дорогу скорой помощи

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заступился за врача, который своей машиной перегородил дорогу скорой помощи с «тяжелым» пациентом. Чиновник пояснил, что ситуация здесь неоднозначная.
У Городской клинической больницы №34 в Нижнем Новгороде скорая помощь не смогла подъехать к медицинскому учреждению из-за припаркованного автомобиля. Фельдшерам пришлось довольно далеко нести пациента на носилках, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний». Машина принадлежала, как оказалось, врачу, который подвергся из-за происшествия изрядной критике.
Однако глава областного минздрава объяснил, что врач, оставивший машину в неположенном месте, спешил на помощь другому паллиативному пациенту. Человеку требовалась срочная установка нозогастрального зонда. Медик примчался из другой больницы и просто не нашел места для парковки.
По результатам служебной проверки главному врачу ГКБ №34 поручено организовать пропускной режим автомобилей на территорию больницы в экстренных ситуациях. Можно добавить, что врач получил 2 тысячи рублей штрафа за парковку в ненадлежащем месте.