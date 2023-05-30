Что стоит за победой Эрдогана на выборах и как реагирует Запад

Тем временем турецкая оппозиция, несмотря на различие в идеологиях, объединенная целью свергнуть Эрдогана, оказалась ни с чем. Выдвинутый от блока противников действующей власти Кемаль Кылычдароглу запутался в своих взглядах: с одной стороны, его поддерживают курды, с другой — он договаривается с крайне правыми политиками. И теперь ему грозит внутрипартийный выговор.