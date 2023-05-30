Что стоит за победой Эрдогана на выборах и как реагирует Запад

В Турецкой Республике 28 мая прошел второй тур президентских выборов. Несмотря на мобилизацию противников власти и их поддержку другими странами, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь одержал победу.
Как турецкий лидер смог удержаться у власти в условиях экономических потрясений, высокой инфляции и направленной против него пропаганды — разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Реджеп Тайип Эрдоган, который руководит страной уже два десятилетия, сумел утвердить свое правительство еще на пять лет. Согласно предварительным данным ЦИК Турции, Эрдоган набрал 52,14% голосов, в то время как его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86% избирателей.
Турецкие СМИ предполагают, что инаугурация президента может состояться 2 или 6 июня. Тогда же будут названы новые члены кабмина. Тем не менее уже в эту пятницу, депутаты очередного созыва Великого национального собрания Турции (парламент) принесут присягу. Ожидается, что глава военного ведомства Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и руководитель МИД Мевлют Чавушоглу сохранят свои должности в кабмине.
Тем временем турецкая оппозиция, несмотря на различие в идеологиях, объединенная целью свергнуть Эрдогана, оказалась ни с чем. Выдвинутый от блока противников действующей власти Кемаль Кылычдароглу запутался в своих взглядах: с одной стороны, его поддерживают курды, с другой — он договаривается с крайне правыми политиками. И теперь ему грозит внутрипартийный выговор.
Тем временем большинство кресел в парламенте принадлежат «Народному альянсу», созданному Эрдоганом, премьер-министром Девлетом Бахчели, а также «Партией возрождения благосостояния» (Yeniden Refah) и «Партией свободного дела» (Hüda Par).
Разочарование Запада
Заголовки ведущих западных СМИ указывают на то, что они разочарованы результатом выборов в Турции. Незадолго до голосования американские и европейские издания демонстрировали открытую неприязнь к руководству Турецкой Республики.
The Econimist отмечал, что ожидает поражения Эрдогана, так как это станет предвестником «ошеломляющего политического разворота с глобальными последствиями». «Мирное изгнание» главы республики, пишет журнал, должно было продемонстрировать демократам всего мира, что лидеров его уровня можно победить.
По мнению западного издания, это сделает турецкий народ более свободным, но наиболее важное это то, что «Турция сблизится с Западом и откажется от тесных связей с Россией».
Так или иначе, все планы и ожидания провалились, и на следующий день после выборов заголовки иностранной прессы стали звучать по-другому.
Реакция зарубежных СМИ
Так, авторы британского издания The Economist отмечают, что слухи об ослаблении позиций действующего президента Турции оказались сильно преувеличены.
Газета Guardian указывает на то, что западные столицы негласно надеялись, на завершение 20-летнего правления Эрдогана, но ему дали еще один срок, и теперь Запад застрял между страхом и надеждой.
Американский телеканал CNN назвал выигрыш турецкого лидера «историческим». А издание New York Times сочло победителем выборов президента РФ Владимира Путина.
«Еще пять лет Эрдогана во внешней политике, вероятно, станут свидетелями того, как Турция продолжит защищать свою независимость в борьбе за власть между Востоком и Западом по всем вопросам, от торговли до конфликта на Украине», — тем временем пишет Bloomberg.
Французское издание Le Soir назвало турецкого президента «вечным победителем», и это мнение разделяют другие СМИ данной европейской страны.
«Несмотря на жестокий экономический кризис, который переживает страна, президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран в воскресенье на третий срок. Теперь у него в руках все карты, чтобы навязать Турции еще более религиозный и националистический строй, чем когда-либо», — отмечают журналисты Le Monde.
Немецкое издание Tagesschau в свою очередь предполагает, что итоги турецких выборов скажутся на позициях главы республики на международной арене:
«После победы на выборах Эрдоган появится в Брюсселе и других западных столицах со значительно большим попутным ветром».
Турция за многополярность
Когда стало ясно, что силовой метод свержения турецкого лидера невозможен, Запад и различные лобби внутри страны постарались сместить Эрдогана путем народного голосования. Однако последние выборы представляли собой не только внутриполитическую конкуренцию, но и отражение позиции Турции против гегемонии США и за многополярность в мире.
Запад и внутренняя оппозиция оценивали свои возможности, учитывая лишь финансовые проблемы, с которыми граждане страны столкнулись из-за высокой инфляции и обесценивания турецкой лиры. Они полагали, что экономика сыграет более значимую роль для избирателей, однако жители республики проголосовали за суверенное и независимое будущее страны.
Если на Западе ожидали, что выборы в Турции вдохновят на «демократию» другие государства региона, то ситуация, наоборот, обернулась в пользу тех, кто не поддается внешнему давлению и выходят за рамки диктата США.
Демократические выборы, в которых победил Реджеп Тайип Эрдоган, закрепили за такой стратегической страной, как Турция право самой определять собственную судьбу. По мнению местных политологов, поддержка нацией своего лидера также уберегла страну от повторения украинского сценария.
Поражение глобализма
По мнению политолога Хасана Ялчина Басри, локализм и национализм в Турции победили, а глобализм проиграл. Он пишет, что действующий президент побил собственные рекорды и доказал, что является незаменимым лидером.
«В предстоящий период это лидерство Эрдогана распространится на все турецкое общество и даже на избирателей, поддержавших оппозицию», — уверен он.
Другой турецкий политолог, Махмут Овур отмечает, что сегодня у республики появилась историческая возможность в плане лидерства. Это подтверждается тем, что за последние 20 лет Турция не только освободилась от внутреннего и внешнего контроля, но и взяла на себя «мирную» миссию, проводя принципиальную и сбалансированную политику в условиях глобальных кризисов, считает эксперт.
В качестве примера это можно наблюдать в позиции Анкары в вопросе спецоперации РФ по защите Донбасса. Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, увеличила товарооборот с Россией и получает прибыль из ситуации, в то время как страны ЕС подсчитывают убытки.
Теперь, когда Эрдоган получил широкую поддержку, скорее всего, Турция продолжит этот выгодный для себя курс.