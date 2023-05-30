В Ейске женщина убегала от персонала ресторана, не желая оплачивать счет

В городе Ейск Краснодарского края в кафе «Каменка» посетительница отказалась оплачивать счет. Сотрудники ресторана вынуждены были бегать за злоумышленницей. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 29 мая около 22:00. Счет женщины составил 4370 рублей, из которых 3300 она оплатила. Остаток в размере 1070 рублей девушка наотрез отказалась отдавать. Персоналу пришлось догонять правонарушительницу.
В настоящий момент полицейскими начата проверка по факту случившегося.
Ранее в Москве задержали мужчину, который воровал деньги из ящиков для пожертвований в столичных храмах.