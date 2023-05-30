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Футбольный тренер попал в больницу с тяжелой травмой головы после падения трибуны в Ростове-на-Дону

Происшествия
Футбольный тренер попал в больницу с тяжелой травмой головы после падения трибуны в Ростове-на-Дону

Футбольный тренер из Батайска был госпитализирован с тяжелой травмой головы после падения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По информации источника, 49-летний тренер Олег Грачев сидел на трибуне вместе с запасными игроками. После ее обрушения он получил тяжелую травму головы и был госпитализирован вместе с остальными пострадавшими.

Вместе со специалистом в больницу увезли ребенка, который поступил в реанимационное отделение нейрохирургии в тяжелом и бессознательном состоянии.

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, конструкция обрушилась из-за сильного ветра во время футбольного матча.
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