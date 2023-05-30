Массовые перестрелки унесли жизни восьми человек за минувшие выходные в США

Вашингтон, 30 мая. Восемь человек были убиты, по меньшей мере 71 получил ранения в ходе серии массовых перестрелок, которые произошли в США в минувшие выходные.
Как сообщили представители некоммерческой организации Gun Violence Archive, которая занимается отслеживанием и подсчетами количества жертв вооруженного насилия в США, в течение уикенда в 12 штатах было зарегистрировано 15 массовых перестрелок.
Наиболее кровавый инцидент произошел в субботу на мотоциклетном ралли в Нью-Мексико. Там было убито три человека, еще четверо получили ранения. Власти сообщили, что участники перестрелки являлись членами байкерских банд.
В результате стрельбы возле пляжа в городе Голливуд, штат Флорида, были ранены девять человек, в том числе трое детей.
Вторая по величине массовая перестрелка произошла в воскресенье на парковке стадиона в окрестностях Филадельфии. Сообщается, что около 100 молодых людей собрались, чтобы отпраздновать окончание учебного года, когда началась стрельба. В итоге восемь человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
По статистике НКО Brady: United Against Gun Violence, в Соединенных Штатах ежедневно убивают 117 человек, 210 оказываются на больничных койках. Всего с начала года в США было зарегистрировано 7599 убийств с использованием огнестрельного оружия. Почти 14,5 тысячи были ранены. Количество массовых расстрелов — в ходе которых пострадали более четырех человек — составило 263 случая.