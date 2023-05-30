Массовые перестрелки унесли жизни восьми человек за минувшие выходные в США

По статистике НКО Brady: United Against Gun Violence, в Соединенных Штатах ежедневно убивают 117 человек, 210 оказываются на больничных койках. Всего с начала года в США было зарегистрировано 7599 убийств с использованием огнестрельного оружия. Почти 14,5 тысячи были ранены. Количество массовых расстрелов — в ходе которых пострадали более четырех человек — составило 263 случая.