Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт размещения с отселенными жителями Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона заявил, что в пункте временного размещения находились жители отселенных муниципальных образований Шебекинского округа. В результате инцидента погибли и пострадали люди. Точное число пострадавших уточняется.
Гладков указал, что отменил запланированный прямой эфир и поехал на место происшествия. Губернатор пообещал сообщить подробности позже.
Ранее Гладков сообщил о пяти диверсионно-разведывательных группах, заходивших в регион с начала спецоперации.