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Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области

Происшествия
Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт размещения с отселенными жителями Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что в пункте временного размещения находились жители отселенных муниципальных образований Шебекинского округа. В результате инцидента погибли и пострадали люди. Точное число пострадавших уточняется.

Гладков указал, что отменил запланированный прямой эфир и поехал на место происшествия. Губернатор пообещал сообщить подробности позже.

Ранее Гладков сообщил о пяти диверсионно-разведывательных группах, заходивших в регион с начала спецоперации.
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