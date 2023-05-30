Глава МИД Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина

Глава МИД Бурунди Альбер Шингиро назвал визит Лаврова историческим событием. Он отметил, что глава российского дипломатического ведомства впервые прибыл в страну после установлении дипломатических отношений между Москвой и Бурунди, сообщила «Национальная Служба Новостей».