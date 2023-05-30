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Глава МИД Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина

Политика
Глава МИД Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина

Президент России Владимир Путин поприветствовал бурундийского коллегу Эвариста Ндайишимие. Приветствие передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Бурунди.

Сейчас Лавров находится в резиденции Ндайишимие в городе Бужумбура. Глава МИД отметил, что российской делегации оказали замечательный прием в Бурунди.

«Он ждёт встречи с вами в связи с проведением второго саммита «Россия-Африка», — сказал Лавров.

Глава МИД Бурунди Альбер Шингиро назвал визит Лаврова историческим событием. Он отметил, что глава российского дипломатического ведомства впервые прибыл в страну после установлении дипломатических отношений между Москвой и Бурунди, сообщила «Национальная Служба Новостей».
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