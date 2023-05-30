Пьяный житель Сочи пытался взорвать свой дом вместе с шестимесячной дочерью и тещей

Мужчина из Сочи хотел взорвать семью в доме, но получил только сильные ожоги. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, его жертвами должны были стать ребенок, жена и теща.
В состоянии алкогольного опьянения россиянин заперся на втором этаже здания с шестимесячной малышкой. Женщины успели отобрать у него дочь. Все они укрылись в безопасном месте.
Несмотря на уговоры, выпивший мужчина открыл газ, что привело к взрыву. В результате его госпитализировали с ожогами. Позже мать семьи написала на мужчину заявление в полицию.
Ранее стало известно о последствиях взрыва украинского беспилотника в Москве. Как сообщает RT, прорвало трубы. Помимо этого, пострадала девушка. По данным очевидцев, она была в крови.