По мнению депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгара Найока, высказанному им в Телеграм-канале немецких консерваторов Achse der Wahrheit, необходимо отправить в отставку вице-канцлера, министра экономики и климата Роберта Хабека и прекратить поддерживать вооружением Украину.
Найок указал, что ФРГ сама нуждается в деньгах, которые сегодня уходят в чужую страну. Это все равно что вбрасывать их впустую, утверждает немецкий политик. И пора начать считать «приходы и расходы».
«На самом деле мы сами очень нуждаемся в деньгах. К примеру, в Саксонии 80% мостов требуют ремонта, мы нуждаемся в средствах для наших детских садов, школ, улиц! Это бесконечно длинный список, который заставляет стонать наших бургомистров: они не знают, что делать дальше», — констатировал он.
Найок упрекнул федеральное правительство в том, что в условиях таких серьезных финансовых проблем в государстве, когда кабмин и правящая партия ищут способы сэкономить 20 млрд евро, Германия все больше и больше увеличивает поставки вооружений на Украину.
«Начали с касок, уже поставляем танки и говорим о самолетах. Так скоро дойдет до того, что мы будем должны отправлять туда наших сыновей», — критикует деятельность правительства депутат Бундестага.
Деньги должны оставаться в стране, они ей самой нужнее, считает политик. Тем более, что происходящее на Украине — не война Германии.
Эдгар Найок обрушился с критикой на вице-канцлера, министра экономики и климата Германии Роберта Хабека. По мнению спикера, тот замешан в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Такое впечатление, что дело происходит в «банановой республике», а не в цивилизованной стране ФРГ, подчеркнул оппозиционный депутат.
«Это коррупция! Непонятно, как такое возможно. Он уволил своего статс-секретаря, другие политики и за более мелкие деяния подавали в отставку. Хабек обязан подать в отставку! Это невозможно больше терпеть!» — подытожил Найок и обратился к Робету Хабеку с призывом уйти в отставку.
Ранее немецкий политолог Грегор Шпицен рассказал, что коррупция среди государственных деятелей в Германии процветает так же, как и везде.