Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

В детскую больницу №20 доставили 14 детей, пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. Один из них поступил в тяжелом состоянии, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Ребенок, предположительно, 12 лет на момент госпитализации находился без сознания. Его перевели в областную больницу и поместили в отделение реанимации.
Ранее выяснилось, что упавшую трибуну на гребном канале в Ростове-на-Дону, в последний раз ремонтировали в 2017 году.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что обрушение конструкции произошло из-за сильного ветра.