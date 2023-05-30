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Посол России Боцан-Харченко: силы НАТО встали на сторону Приштины

Политика
Посол России Боцан-Харченко: силы НАТО встали на сторону Приштины

Силы НАТО в Косово и Метохии KFOR в современной ситуации открыто встали на сторону Приштины. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат напомнил, что силы были призваны в соответствии с мандатом ООН для обеспечения безопасности и гарантии для сербов. Однако сейчас подразделения полностью игнорируют свою задачу.

«Все идет к критической черте, потому что уже имели место достаточно масштабные столкновения сербов с косовоалбанской полицией и Силами для Косово (KFOR)», — заявил посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад прекратить потворствовать косоварам и обвинять сербов в эскалации ситуации. Она также добавила, что западные государства должны признать свои ошибки, пишет «Национальная Служба Новостей».
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