Колорист Лисина рассказала об устаревших прическах для выпускного

Волосы собранные в букли, петельки и банты давно вышли из моды. Сейчас более актуальны естественные локоны, легкая небрежность. При этом «никаких стружек из кудрей быть не должно». Колорист отнесла к антитрендам и высокие пучки, лучше, если они будут низкими.