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Колорист Лисина рассказала об устаревших прическах для выпускного

Общество
Колорист Лисина рассказала об устаревших прическах для выпускного

Колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала прически для выпускного вечера, которые выглядят старомодно. Этим она поделилась с изданием «Газета.Ru».

По мнению эксперта, очень сложные и аккуратные прически, которые сковывают движения девушек, выглядят устаревшими.

Волосы собранные в букли, петельки и банты давно вышли из моды. Сейчас более актуальны естественные локоны, легкая небрежность. При этом «никаких стружек из кудрей быть не должно». Колорист отнесла к антитрендам и высокие пучки, лучше, если они будут низкими.

К стильным вариантам можно причислить низкий хвост с максимально плоско уложенной макушкой, но с легкой волной по длине.

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