Колорист Лисина рассказала об устаревших прическах для выпускного

Колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала прически для выпускного вечера, которые выглядят старомодно. Этим она поделилась с изданием «Газета.Ru».
По мнению эксперта, очень сложные и аккуратные прически, которые сковывают движения девушек, выглядят устаревшими.
Волосы собранные в букли, петельки и банты давно вышли из моды. Сейчас более актуальны естественные локоны, легкая небрежность. При этом «никаких стружек из кудрей быть не должно». Колорист отнесла к антитрендам и высокие пучки, лучше, если они будут низкими.
К стильным вариантам можно причислить низкий хвост с максимально плоско уложенной макушкой, но с легкой волной по длине.
Ранее стилист Эльвира Янковская перечислила тренды, которые будут актуальны летом 2023 года.