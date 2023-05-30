Adobe бесплатно продлевает лицензии на программы российским пользователям

Сотрудник другой российской IT-компании отметил, что функция автоматического продления подписки действует уже как полгода. При этом весной 2022 года он смог продлить подписку на 45 дней. После истечения этого срока лицензию нужно было оплачивать на год, при этом используя только зарубежную карту.