Adobe бесплатно продлевает лицензии на программы российским пользователям

Разработчик программного обеспечения для работы с графиков и видео Adobe бесплатно продлевает лицензии пользователям из России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.
Сотрудник одной из российских IT-компаний рассказал агентству, что автоматическое продление подписки возможно после привязки карты. Это касается лицензий, которые приобретались через официальный ресурс.
Источник полагает, что бесплатное продление является подарком для тех заказчиков, которые в нынешней ситуации не может воспользоваться заграничной картой оплаты. Подобное решение нацелено на сохранение лояльности пользователей.
Сотрудник другой российской IT-компании отметил, что функция автоматического продления подписки действует уже как полгода. При этом весной 2022 года он смог продлить подписку на 45 дней. После истечения этого срока лицензию нужно было оплачивать на год, при этом используя только зарубежную карту.
В январе Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию части ПО. Об этом информирует RT.