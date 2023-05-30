Независимый журналист Линдси Снелл в своей работе фокусируется на геополитических конфликтах и ситуации на Ближнем Востоке. В беседе с главой Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мирой Тэрада американский военкор рассказала, какое отношение Турция и ООН имели к гуманитарной катастрофе в Ливии, почему международное правосудие имеет «западный» окрас и как противостояние между Арменией и Азербайджаном стало еще одним «оружием» в руках Запада против РФ.
Ближний Восток переживает перемены
В начале беседы Линдси Снелл обратила внимание на перемены, которые, по ее словам, на текущий момент переживает Ближний Восток. Так, с помощью Китая были налажены отношения между Саудовской Аравией и Ираном. Кроме того, чтобы положить конец войне, к переговорам стремятся власти Турции и Сирии.
«Такое происходит впервые с тех пор, как война началась более десяти лет назад. Так что сейчас Ближний Восток переживает большие перемены», — отметила собеседник ФБР РФ.
Ситуацию в регионе Снелл знает изнутри. В 2016 году, работая на севере от Алеппо, журналист попала в плен к сирийским боевикам. По ее словам, на тот момент Джебхат ан-Нусра✱ (организация признана террористической и запрещена в РФ) находились повсеместно. Даже территории, которые по факту находились под контролем Свободной сирийской армии, находились под влиянием боевиков.
Просто бизнес
Журналисты необходимы боевикам для получения выкупа. Сама Линдси Снелл американка. Однако, как сообщила корреспондент, родная страна не платит за плененных специалистов.
«Меня похитили спустя шесть дней моего пребывания в стране, когда они узнали, что я американский журналист. Мне сказали тоже, что говорят всем журналистам, взятым в плен: “У нас есть информация, что вы шпион”», — вспоминает Снелл.
Для террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ) получение денег за плененных граждан иностранных государств рассматривается, как некий бизнес, рассказывает Снелл. Но денежный вопрос, по ее словам, ложится на плечи Катара.
«Катар заплатил два млн за одного американского журналиста, которого Джебхат ан-Нусра удерживала в течение двух лет. Так что для них это просто способ заработать», — привела пример журналист.
Для тех же целей — поживиться была взята в плен и Линдси Снелл, однако ей повезло больше, чем ее коллеге. Через несколько недель ей удалось сбежать.
Фактор сближения или затишье перед бурей
Казалось бы, землетрясения, которые совсем недавно обрушились на Турцию и Сирию, могли бы в некотором роде смягчить противостояние Анкары и Дамаска. Как говорится, беда сближает. Однако, по мнению журналиста, вряд ли природный катаклизм способен кардинально повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, разве что незначительно.
«Это точно задержало планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по нападению на северо-восток Сирии. Скорее всего, сейчас эти планы переделывают. На данный момент нет возможности провести полноценную атаку. Несмотря на то, что сейчас все равно проводят обстрелы, все более-менее серьезные атаки были перенесены на более поздние сроки», — поделилась мнение корреспондент.
Последствия международного молчания
В 2020 году журналистка активно критиковала бездействие ООН в отношении турецких властей, которые сдабривали вооружением Правительство национального несогласия Ливии. Более того, по словам Снелл, со стороны Турции туда впервые были направлены тысячи сирийских наемников.
«В какой-то момент в Ливии одновременно находились 13 тысяч сирийских наемников. Они грабили людей, нападали на них, домогались женщин. Это был действительно ужасный гуманитарный кризис, который Турция спровоцировала в западной Ливии», — рассказывает собеседник ФБР РФ.
Так, по мнению журналиста, отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества на сложившуюся ситуацию привели к тому, что в 2020 году Турция оказала значительную поддержку Азербайджану начать войну в Нагорном Карабахе с Арменией.
Чего хочет Запад от Азербайджана и Армении?
По мнению Линдси Снелл, эскалация ситуации между Арменией и Азербайджаном для Запада является очередной попыткой давления на РФ. Иностранные СМИ без устали «кричат» о бездействии российского миротворческого контингента и страны в целом. В тоже время, не предлагая никакой альтернативы.
«Даже наблюдательная миссия Евросоюза в Армении не остановила Азербайджан от нарушения режима прекращения огня. Поэтому их целью является не мир. Европейский союз удвоил закупки газа у Азербайджана, так как хотел прекратить импорт газа из РФ. А с увеличением поставок российского газа в Азербайджан, стало известно, что страна будет просто перепродавать его в ЕС», — отметила журналист.
От сюда Снелл делает вывод, что Запад поддерживает политику азербайджанских властей в то время, как именно Азербайджан нарушил соглашение о прекращении огня. ВС страны пытаются дальше продвинуться по территории Армении. А Запад в свою очередь, по мнению обозревателя, не так уж и противодействуют этому.
На сегодняшний день, считает журналист, мир между двумя государствами вряд ли возможен. Армянская сторона не собирается выполнять требования Азербайджана, так как речь идет о суверенности Армении.
«Азербайджан хочет свой коридор через южную Армению. Азербайджан продолжает нападать на Армению. Сегодня 109-й день блокады Нагорного Карабаха. Так что мира в ближайшее время не будет. Азербайджан не хочет мира», — считает журналист.
Полномасштабное воровство
В беседе с Мирой Тэрада американский журналист акцентировала внимание и на текущую ситуацию, которая происходила с начала специальной военной операции РФ на Украине — западные поставки вооружения. По словам Линдси Снелл, в стремлении навредить России Запад шел на кардинальные меры.
«Американцы с самого начала планировали, что большая часть вооружения, отправленного США на Украину, окажется в руках крайне-правых нацистских группировок», — отметила Снелл.
Более того, подобная практика проводилась и в Сирии.
«У США была программа обучения для умеренных повстанцев, которые на самом деле не были умеренными, они были убежденными мусульманами и гордились этим. Америке важно нанести удар по режиму Асада и получить контроль над Сирией, и для этого она поддержала ультраправых боевиков», — обратила внимание военкор.
Еще в августе прошлого года в СМИ то и дело появлялась информация о том, что вооружение и гуманитарная помощь не доходят до солдат украинской армии. Обозреватель не единожды обращала на этот факт внимание, хоть это и было очевидно, даже для Штатов.
«Это было вполне ожидаемо. Всем известно, что Украина и ее руководство очень коррумпированы. На Западе прекрасно понимали, что их денежная, военная и гуманитарная помощь Украине будет разворована», — отметила независимый журналист.
Возможно, допускает Снелл, американские власти не ожидали воровства в таких масштабах, но подозревали, что это будет.
Безнаказанность США
Журналист Снелл обратила внимание, что до сих пор, не взирая на множество свидетельствующих об обратном фактов, бытует мнение, что любые действия Запада, в особенности Америки, служат общему благу. На этом фоне многие из влиятельных деятелей не привлечены к ответственности за ряд военных преступлений, в том числе и на Ближнем Востоке.
«Механизмы предъявления обвинений чиновникам стран, подозреваемых в военных преступлениях, очень сильно смещены в пользу Запада. Мы до сих пор это видим. Даже спустя 20 лет люди верят в правильность войны в Ираке. По-прежнему преобладает мнение, что все, что Запад делает в военном отношении, делается для общего блага», — говорит Снелл.
Более того, отметила журналист, любые обличительные материалы неправомерной деятельности «послушников» Запада подвергаются цензуре.
«Я выложила в «Твиттер» (соцсеть заблокирована РФ) фотографию боевиков «Азова»✱, отдающих нацистское приветствие. Сначала европейские парламентарии и журналисты заявили, что это фейк или что на фото русские. У одного из мужчин на жилете была надпись на русском, так как он русскоговорящий. Когда я доказала, что люди, отдающие нацистское приветствие – украинцы, мой твит удалили со ссылкой на немецкий закон о прославлении нацизма и нацистской символики», — рассказала журналист.
В начале марта текущего года ряд сенаторов США подал на рассмотрение Конгресса законопроект, который ограничил бы работу иностранных цифровых платформ. Билль направлен на любые продукты IT-компаний из Китая, России, Ирана и ряда других «авторитарных» государств.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация