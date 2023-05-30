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Тайвань просится под «ядерный зонтик» США

Весь мир
Тайвань просится под «ядерный зонтик» США

Тайбэй, 30 мая. Тайвань стремится получить расширенные гарантии безопасности от США, которые включают возможность ядерного ответа Соединенных Штатов в случае агрессии против острова. Об этом сообщил министр иностранных дел Джозеф Ву.

По словам чиновника, Тайбэй добивается заключения оборонного соглашения, аналогичных тем, которые США имеют с Японией, Республикой Корея или партнерами по НАТО. Он уточнил, что подобный шаг получил поддержку тайваньских экспертов в области обороны.

«Тайбэй и Вашингтон ведут переговоры по этому вопросу», — сообщил Джозеф Ву в ходе общения с журналистами.
Тайвань просится под «ядерный зонтик» США

Как отметил специалист в оборонной сфере Су Цзу-Юн, доктрина национальной безопасности Тайваня не допускает разработки ядерного, химического и биологического оружия. Поэтому соглашение с Вашингтоном позволило бы нивелировать угрозу со стороны Китая, который обладает ядерным оружием. При этом размещение американского ядерного арсенала на острове не требуется.

«Вооруженные силы Тайваня уже обеспечивают обычное сдерживание. Договор о ядерном сдерживании снизил бы восприимчивость к ядерному принуждению. Расширение ядерного зонтика союзника над Тайванем значительно улучшило бы нашу безопасность», — подчеркнул эксперт.

Как указывают аналитики, заключение подобного соглашения между Тайбэем и Вашингтоном вызовет крайне негативную реакцию со стороны КНР. Тем не менее администрация Байдена в последние месяцы продолжает политику эскалации вокруг острова, нарушая задекларированный Белым домом принцип «единого Китая».
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