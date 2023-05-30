Тайвань просится под «ядерный зонтик» США

Тайбэй, 30 мая. Тайвань стремится получить расширенные гарантии безопасности от США, которые включают возможность ядерного ответа Соединенных Штатов в случае агрессии против острова. Об этом сообщил министр иностранных дел Джозеф Ву.
По словам чиновника, Тайбэй добивается заключения оборонного соглашения, аналогичных тем, которые США имеют с Японией, Республикой Корея или партнерами по НАТО. Он уточнил, что подобный шаг получил поддержку тайваньских экспертов в области обороны.
«Тайбэй и Вашингтон ведут переговоры по этому вопросу», — сообщил Джозеф Ву в ходе общения с журналистами.
Как отметил специалист в оборонной сфере Су Цзу-Юн, доктрина национальной безопасности Тайваня не допускает разработки ядерного, химического и биологического оружия. Поэтому соглашение с Вашингтоном позволило бы нивелировать угрозу со стороны Китая, который обладает ядерным оружием. При этом размещение американского ядерного арсенала на острове не требуется.
«Вооруженные силы Тайваня уже обеспечивают обычное сдерживание. Договор о ядерном сдерживании снизил бы восприимчивость к ядерному принуждению. Расширение ядерного зонтика союзника над Тайванем значительно улучшило бы нашу безопасность», — подчеркнул эксперт.
Как указывают аналитики, заключение подобного соглашения между Тайбэем и Вашингтоном вызовет крайне негативную реакцию со стороны КНР. Тем не менее администрация Байдена в последние месяцы продолжает политику эскалации вокруг острова, нарушая задекларированный Белым домом принцип «единого Китая».