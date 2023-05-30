Тайвань просится под «ядерный зонтик» США

Как отметил специалист в оборонной сфере Су Цзу-Юн, доктрина национальной безопасности Тайваня не допускает разработки ядерного, химического и биологического оружия. Поэтому соглашение с Вашингтоном позволило бы нивелировать угрозу со стороны Китая, который обладает ядерным оружием. При этом размещение американского ядерного арсенала на острове не требуется.