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В Сбере сообщили об успешном тестировании отечественного ПВО

Общество
В Сбере сообщили об успешном тестировании отечественного ПВО

Сбер сообщил об успешном завершении испытаний совместимости программного обеспечения InterSphere и российской операционной системы Astra Linux Special Edition.

Вице-президент компании Татьяна Галкина заявила, что эти продукты можно будет задействовать для обслуживания устройств в различных отраслях экономики. Применять их можно в организациях здравоохранения, госучреждениях и ряде других.

Так как обе программы принадлежат отечественным производителям, их использование снизит зависимость от иностранных поставщиков и сократит расходы.

Ранее стало известно о том, что компания Adobe открыла гражданам России доступ к своим продуктам. Об этом сообщили RT. На сайте можно скачать программы без использования VPN.
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