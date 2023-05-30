В Сбере сообщили об успешном тестировании отечественного ПВО

Сбер сообщил об успешном завершении испытаний совместимости программного обеспечения InterSphere и российской операционной системы Astra Linux Special Edition.
Вице-президент компании Татьяна Галкина заявила, что эти продукты можно будет задействовать для обслуживания устройств в различных отраслях экономики. Применять их можно в организациях здравоохранения, госучреждениях и ряде других.
Так как обе программы принадлежат отечественным производителям, их использование снизит зависимость от иностранных поставщиков и сократит расходы.
Ранее стало известно о том, что компания Adobe открыла гражданам России доступ к своим продуктам. Об этом сообщили RT. На сайте можно скачать программы без использования VPN.