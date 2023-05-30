Любил Россию и отстаивал свободу: в Москве простились с погибшим в ходе СВО бойцом ЧВК «Вагнер» из Ирака

Церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим при выполнении задач специальной военной операции на Украине, состоялась в Москве. Витвит Аббас Абахтар Джавад был уроженцем Ирака, добровольно присоединившимся к защитникам Донбасса.
Боец был ранен во время сражения. Его доставили в один из госпиталей Луганска 6 апреля со множественными минно-взрывными травмами. Медики сразу же оказали ему первую помощь и приступили к его лечению, однако ничего не смогли сделать.
Отец погибшего, прибывший за его телом, рассказал о Витвите Аббасе корреспонденту ФАН:
«Мой сын всегда любил Россию. Любил и отстаивал свободу. Он всегда чувствовал, что Россия — это его вторая Родина, и приехал сюда, а через какое-то время сообщил мне, что ему хочется остаться. После начала специальной военной операции он ушел добровольцем на фронт и рассказал мне об этом постфактум. Я поддержал его решение. Желаю великой России победы. Мой сын был героем, умер героем и будет героем во веки вечные», — рассказал Джавад-старший.
Посмертно штурмовику ЧВК «Вагнер» были присвоены государственная медаль «За Отвагу» и две внутренние награды «музыкантов», переданные отцу героя. Также он получил благодарственную грамоту от главы Луганской Народной Республики.
«Я испытываю чувство гордости. Надеюсь, что кровь, пролитая им ради защиты мирных граждан, поможет покончить с несправедливостью и однополярным миром», — сказал отец «вагнеровца».
После прощания с бойцом, куда пришли его боевые товарищи и представители ЧВК «Вагнер», его тело было отправлено в Ирак, где будет захоронено в соответствии со всеми обычаями этой страны.
Также стоит отметить, что момент ранения Витвита Аббаса Абахтара Джавада пришелся на период особенно ожесточенных сражений за Артемовск (Бахмут) в Донбассе. Боец совсем немного не дожил до завершения зачистки города, но внес свой вклад в это важное для спецоперации событие. Данный населенный пункт «вагнеровцы» штурмовали ровно 224 дня, врага полностью выбили оттуда 20 мая.