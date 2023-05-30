Губернатор Голубев сообщил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он уточнил, что травмы различной степени тяжести получили десять детей и пятеро взрослых. При этом ранее стало известно об одном погибшем.
Трагедия произошла во вторник вечером, 30 мая. Врачи сразу выехали на место происшествия для оказания помощи раненым.
Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлены перевернутые трибуны и опрокинувшиеся ограждения. Также на фотографиях видно кареты скорой помощи и машины других оперативных служб.