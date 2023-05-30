Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Губернатор Голубев сообщил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Происшествия
Губернатор Голубев сообщил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что травмы различной степени тяжести получили десять детей и пятеро взрослых. При этом ранее стало известно об одном погибшем.

Трагедия произошла во вторник вечером, 30 мая. Врачи сразу выехали на место происшествия для оказания помощи раненым.

Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлены перевернутые трибуны и опрокинувшиеся ограждения. Также на фотографиях видно кареты скорой помощи и машины других оперативных служб.
василий голубев ростов-на-дону обрушение трибун пострадавшие
Военкоры ФАН