Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем усиление украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцем необходимость усилить систему противовоздушной обороны страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава государства напомнил, что ранее побывал в Германии с рабочим визитом. Тогда стороны достигли неких договоренностей, выполнение которых политики обговорили во время недавней беседы.
«Также (обсудили) дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО», — написал Зеленский.
В конце он поблагодарил Шольца за финансовую поддержку. Главным образом речь шла о принятии Берлином нового пакета военной помощи Киеву на сумму 3 миллиарда евро.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти используют поставляемое Западом оружие в террористических целях. По словам главы ведомства, США и их союзники «напрямую поддерживают геноцид».