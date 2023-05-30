Президент Венесуэлы заявил о готовности вступить в БРИКС под аплодисменты Лулы

В 2016 году отношения между Венесуэлой и Бразилией ухудшились на фоне политических и экономических противоречий при президенте Жаире Болсонару. Лидер Венесуэлы Мадуро принял решение выслать бразильских дипломатов и обвинил Бразилию во вмешательстве во внутренние дела страны. В ответ ему был запрещен въезд в Бразилию, и Каракас присоединился к санкциям США. В то же время президент Бразилии Лула да Силва получил срок по коррупционным обвинениям в рамках дела Odebrecht.