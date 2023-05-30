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Президент Венесуэлы заявил о готовности вступить в БРИКС под аплодисменты Лулы

Весь мир
Президент Венесуэлы заявил о готовности вступить в БРИКС под аплодисменты Лулы

Президент Бразилии поддержал желание Венесуэлы присоединиться к глобальному блоку независимых стран.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности Каракаса присоединиться к блоку стран БРИКС. В ходе своего визита в Бразилию он придал большое значение роли государственного объединения в создании мира, основанного на сотрудничестве, пишет международная сеть TV BRICS.

Мадуро прибыл в Бразилиа, где встретился с бразильским лидером Лулой да Силвой.

«Мы живем в исторический момент», — написал президент Бразилии в своем Twitter.

Встреча двух глав состоялась в понедельник.

Президент Бразилии поддержал вступление Венесуэлы в БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

«Да, мы стремимся, мы хотим быть частью БРИКС. И участвовать в построении этой новой мировой геополитики. Нам нужно выстраивать эту новую геополитику, у которой есть фундаментальные основания. Южноамериканский союз, пять мощных стран, которые становятся большим магнитом для тех, кто стремится к миру и сотрудничеству, несмотря на политические различия», — объявил Мадуро.
Президент Венесуэлы заявил о готовности вступить в БРИКС под аплодисменты Лулы

Лула да Силва поддержал инициативу и заявил, что лично поспособствует присоединению Венесуэлы. Также он добавил, что такие предложения должны исходить ото всех стран, которые входят в БРИКС.

В 2016 году отношения между Венесуэлой и Бразилией ухудшились на фоне политических и экономических противоречий при президенте Жаире Болсонару. Лидер Венесуэлы Мадуро принял решение выслать бразильских дипломатов и обвинил Бразилию во вмешательстве во внутренние дела страны. В ответ ему был запрещен въезд в Бразилию, и Каракас присоединился к санкциям США. В то же время президент Бразилии Лула да Силва получил срок по коррупционным обвинениям в рамках дела Odebrecht.

К 2023 году Лула успел выйти из тюрьмы, выиграть президентские выборы и провести ряд встреч с представителями России и Китая, которым пожаловался на господство доллара.
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