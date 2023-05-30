Президент Венесуэлы заявил о готовности вступить в БРИКС под аплодисменты Лулы

Президент Бразилии поддержал желание Венесуэлы присоединиться к глобальному блоку независимых стран.
Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности Каракаса присоединиться к блоку стран БРИКС. В ходе своего визита в Бразилию он придал большое значение роли государственного объединения в создании мира, основанного на сотрудничестве, пишет международная сеть TV BRICS.
Мадуро прибыл в Бразилиа, где встретился с бразильским лидером Лулой да Силвой.
«Мы живем в исторический момент», — написал президент Бразилии в своем Twitter.
Встреча двух глав состоялась в понедельник.
Президент Бразилии поддержал вступление Венесуэлы в БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
«Да, мы стремимся, мы хотим быть частью БРИКС. И участвовать в построении этой новой мировой геополитики. Нам нужно выстраивать эту новую геополитику, у которой есть фундаментальные основания. Южноамериканский союз, пять мощных стран, которые становятся большим магнитом для тех, кто стремится к миру и сотрудничеству, несмотря на политические различия», — объявил Мадуро.
Лула да Силва поддержал инициативу и заявил, что лично поспособствует присоединению Венесуэлы. Также он добавил, что такие предложения должны исходить ото всех стран, которые входят в БРИКС.
В 2016 году отношения между Венесуэлой и Бразилией ухудшились на фоне политических и экономических противоречий при президенте Жаире Болсонару. Лидер Венесуэлы Мадуро принял решение выслать бразильских дипломатов и обвинил Бразилию во вмешательстве во внутренние дела страны. В ответ ему был запрещен въезд в Бразилию, и Каракас присоединился к санкциям США. В то же время президент Бразилии Лула да Силва получил срок по коррупционным обвинениям в рамках дела Odebrecht.
К 2023 году Лула успел выйти из тюрьмы, выиграть президентские выборы и провести ряд встреч с представителями России и Китая, которым пожаловался на господство доллара.