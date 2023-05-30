Тушу лося извлекли из металлического школьного забора в Северске

Трагическое происшествие активно обсуждают в соцсетях жители Северска.
Из публикаций известно, что лось неудачно засунул голову между металлическими прутьями забора и застрял. По вызову очевидцев на место ЧП прибыли сотрудники МЧС Северска с целью спасения незадачливого животного, сообщает tomsk.mk.ru.
К сожалению, оказалось, что лось уже погиб. Вероятнее всего он задохнулся или повредил шейные позвонки. Его тушу извлекли из забора с помощью приехавшего аварийно-спасательного автомобиля, оснащенного краном-манипулятором.