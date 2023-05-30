Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 9 человек

Жертвами обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону стали как минимум девять человек. Детали инцидента раскрыл источник ФАН.
В районе гребного канала проходил чемпионат по футболу среди детей спортшколы №2 Батайска и СШ№12 Ростова-на-Дону. Однако во время состязания трибуна обрушилась.
В результате ЧП пострадали семь детей и двое взрослых. При этом скончалась одна женщина в возрасте 53 лет.
Один из несовершеннолетних получил легкие травмы. Родители отказались от госпитализации ребенка.
Оперативные службы уже прибыли на место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП появились в Сети.