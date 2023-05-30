Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 9 человек

Происшествия
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 9 человек

Жертвами обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону стали как минимум девять человек. Детали инцидента раскрыл источник ФАН.

В районе гребного канала проходил чемпионат по футболу среди детей спортшколы №2 Батайска и СШ№12 Ростова-на-Дону. Однако во время состязания трибуна обрушилась.

В результате ЧП пострадали семь детей и двое взрослых. При этом скончалась одна женщина в возрасте 53 лет.

Один из несовершеннолетних получил легкие травмы. Родители отказались от госпитализации ребенка.

Оперативные службы уже прибыли на место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП появились в Сети.
ростов-на-дону обрушение трибуны пострадавшие дети гибель человека
Военкоры ФАН