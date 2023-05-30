Житель Петербурга отсудил у Минфина 2 млн рублей за разрыв с девушкой во время расследования

Невский районный суд Петербурга постановил взыскать с Министерства финансов России компенсацию морального вреда, который был причинен местному жителю во время следствия. В дальнейшем его оправдали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Согласно данным, мужчина стал фигурантом по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в феврале 2020 года. Его оправдали в мае 2022 и признали право на реабилитацию. Молодой человек потребовал у Минфина 10 миллионов рублей в качестве компенсации.
Отмечается, что для него два года, которые он провел в СИЗО, оказались тяжелыми: истца бросила девушка, и он впал в депрессию. Период расследования пришелся на пандемию коронавируса, что добавило страхов.
Суд удовлетворил иск, но снизил сумму до двух миллионов рублей.
Ранее женщина отсудила у владимирского медучреждения компенсацию за беременность после процедуры стерилизации.