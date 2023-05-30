Житель Петербурга отсудил у Минфина 2 млн рублей за разрыв с девушкой во время расследования

Согласно данным, мужчина стал фигурантом по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в феврале 2020 года. Его оправдали в мае 2022 и признали право на реабилитацию. Молодой человек потребовал у Минфина 10 миллионов рублей в качестве компенсации.