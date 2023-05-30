«Раздача идет очень активно»: политэксперт Мошкин назвал причину приватизации земель Украины

Украина может попасть под принудительную приватизацию земель из-за долгов перед Международным валютным фондом (МВФ). Обозреватель испанской газеты Rebelion Алекхандро Марко дель Понт, считает, что реальным собственником страны будет тот, у кого в руках окажется ее главное богатство — плодородная земля. После прихода к власти прозападного правительства в 2014 году большая их часть находится под контролем западных инвесторов.