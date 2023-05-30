«Раздача идет очень активно»: политэксперт Мошкин назвал причину приватизации земель Украины

Украина может попасть под принудительную приватизацию земель из-за долгов перед Международным валютным фондом (МВФ). Обозреватель испанской газеты Rebelion Алекхандро Марко дель Понт, считает, что реальным собственником страны будет тот, у кого в руках окажется ее главное богатство — плодородная земля. После прихода к власти прозападного правительства в 2014 году большая их часть находится под контролем западных инвесторов.
Политэксперт, руководитель отдела обозревателей Федерального информационного агентства «Регнум» Михаил Мошкин в беседе с корреспондентом ФАН предположил, чем может закончиться «раздел» украинских территорий.
«Собственно, в том, что оставшаяся под контролем киевской власти земля распродается, нет ничего нового. Закон о приватизации земель сельхозназначения, принятый в 2020 году – одно из первых значимых "достижений" второго послемайданного президента Зеленского [Владимира Зеленского, прим. ФАН]. Оно очередным этапом в усилении по сути колониальной зависимости Украины от того же Международного валютного фонда (принятие закона, напомню, было условием для предоставления кредита МВФ)», – считает Мошкин.
Собеседник ФАН также рассказал, что именно в то время был снят введенный в 2001 году мораторий на приватизацию земли, под которым находилось 96% сельхозземель Украины.
«Раздача идет очень активно, в 2024-м году частники получат право выкупать. При этом любая помощь западных союзников, по большому счету, не безвозмездна», – подчеркнул эксперт.
В публикации испанского издания отмечается, что украинский агробизнес кредитуют: МВФ, подразделение Всемирного банка, работающее с предпринимателями, Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк. В общей сложности крупнейшим предприятиям украинского агропрома было предоставлено почти 1,7 млрд долларов – сумма для Украины внушительная.
При этом за 2022 год Украина выплатила 4,3 млрд долларов в счет обслуживания долга – боевые действия, по мнению эксперта, не учли в качестве «форс-мажорных обстоятельств». Поэтому испанские аналитики и делают вполне логичный вывод: долговое бремя растет, и выходом может стать разве что распродажа земель за долги, раздача зарубежному бизнесу (Rebelion использует термин extranjerización – «иностранизация») природных ресурсов.
«И речь не только о земле. В апреле Bloomberg сообщало о продаже за бесценок промышленных активов, находящихся в госсобственности: Одесский припортовый завод, производителя титана United Mining, Запорожский титано-магниевый завод, производство инсулина Indar и ПАО "Центрэнерго". Остается надеяться, что ряд активов, например, завод в оккупированном ВСУ Запорожье – будет освобожден», – заключил Михаил Мошкин.
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