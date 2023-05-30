Премьер Грузии Гарибашвили назвал расширение НАТО одной из главных причин конфликта на Украине

Североатлантический альянс и его расширение стали одной из главных причин начала украинского конфликта. Таким мнением поделился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Политик подчеркнул, что свою роль сыграли и планы Киева вступить в НАТО. Гарибашвили признался в нежелании спекулировать на этой теме, добавив, что последствия подобных действий властей Украины видны уже сейчас.
«Причины знает каждый, я думаю», — подчеркнул премьер-министр Грузии в ходе конференции по безопасности Globsec в Братиславе.
Обещание принять Украину в НАТО – ошибка Запада, ранее пояснил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его словам, Украина должна служить не форпостом, а мостом между Москвой и Западом.