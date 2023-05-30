Двое мужчин пострадали в автомобильной аварии в Подмосковье

Авария произошла 30 мая около 11 часов утра на автотрассе «Можайск-Тропарево» в районе деревни Большое Новосурино Московской области. Пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе «Мособлпожспас».
Как пишет сетевое издание «Можайск Медиа», сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-308 ГКУ МО «Мособлпожспас» достали пострадавших мужчин из разбитых авто. В результате лобового столкновения двух машин ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107 помощь потребовалась водителю ВАЗ 2107 и пассажиру другой легковушки.
Приехав к месту ДТП, спасатели отключили аккумуляторы у столкнувшихся машин во избежание возгорания. После этого специалисты оказали первую помощь травмированному шоферу ВАЗ 2107, наложили ему шейный корсет, зафиксировали на жестких носилках и перенесли в карету скорой помощи. Затем пострадавшего госпитализировали в Наро-Фоминскую центральную больницу.
Травмированного пассажира из ВАЗ 2112 сотрудники спасательной службы отвезли в Рузскую больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не понадобилась, сообщили в пресс-службе ведомства.