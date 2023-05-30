Двое мужчин пострадали в автомобильной аварии в Подмосковье

Приехав к месту ДТП, спасатели отключили аккумуляторы у столкнувшихся машин во избежание возгорания. После этого специалисты оказали первую помощь травмированному шоферу ВАЗ 2107, наложили ему шейный корсет, зафиксировали на жестких носилках и перенесли в карету скорой помощи. Затем пострадавшего госпитализировали в Наро-Фоминскую центральную больницу.