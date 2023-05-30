Бени Ганц пригрозил прервать переговоры с правительством Израиля по судебной реформе

В частности, законодательная и исполнительная ветви власти смогут влиять на назначение членов Высшего суда справедливости: данный орган имеет право наложить вето на любое решение правительства и кнессета. Это мешает чиновникам реализовать их интересы, в том числе личные. Например, сам премьер таким образом надеется избежать наказания в рамках нескольких уголовных дел, заведенных против него по обвинению в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.