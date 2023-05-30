Бени Ганц пригрозил прервать переговоры с правительством Израиля по судебной реформе

Если в комитет по судебным назначениям попадут два ставленника коалиции Биньямина Нетаньяху, оппозиция откажется от диалога.
Председатель «Партии национального единства» и экс-министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал прервать переговоры с коалицией премьера Биньямина Нетаньяху, если он будет «проталкивать» своих кандидатов на должности в парламентском комитете по судебным назначениям.
По словам Ганца, диалог будет прекращен в случае членства в данном органе двух ставленников команды Нетаньяху. Также экс-глава минобороны потребовал присутствия представителей оппозиции в процессе выбора судей.
Ганц подчеркнул, что откажется от переговоров, если коалиция премьер-министра организует в кнессете «судебный переворот». По его словам, при таком исходе израильское общество «будет разорвано на части, а государство понесет ущерб».
Указанный комитет уполномочен назначать судей на всех уровнях власти в Израиле. В настоящее время праворадикальная коалиция Нетаньяху пытается реализовать довольно радикальные реформы, которые заметно повысят полномочия парламента и кабмина.
В частности, законодательная и исполнительная ветви власти смогут влиять на назначение членов Высшего суда справедливости: данный орган имеет право наложить вето на любое решение правительства и кнессета. Это мешает чиновникам реализовать их интересы, в том числе личные. Например, сам премьер таким образом надеется избежать наказания в рамках нескольких уголовных дел, заведенных против него по обвинению в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.
Кроме того, праворадикальная коалиция выдвинула еще ряд спорных инициатив. В частности, было предложено сформировать в стране нацгвардию во главе с главой МВД, скандально известным политиком Итамаром Бен-Гвиром. Это породило опасения, что таким образом правительство пытается создать карательный инструмент для подавления своих противников.
Однако планы команды Нетаньяху с самого начала были встречены «в штыки» значительной частью населения. Несколько месяцев в стране длились демонстрации протеста против судебной реформы, причем на улицы городов временами выходило по нескольку сотен тысяч людей. Митинги активно поддерживала оппозиция, в среде которой наиболее заметными фигурами стали Ганц и бывший министр иностранных дел Яир Лапид.
Кроме того, демонстрации захлестнули и силовые структуры. В ряде случаев военнослужащие резерва, играющие важную роль в обеспечении безопасности Израиля, отказывались от регулярных учений и тренировок в рамках протеста.
В результате сторонники премьера приостановили реализацию реформ. Тем не менее коалиция не отказалась полностью от этой идеи. Многие наблюдатели утверждают, что спорные законопроекты будут внедряться позже, когда население страны устанет от демонстраций. Но пока протесты под руководством оппозиционеров проходят в конце каждой недели.