Братья Запашные устроили праздник для пациентов Морозовской детской больницы в Москве

День защиты детей отмечают в первый день лета в более чем тридцати государствах мира. Этот праздник является напоминанием взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.