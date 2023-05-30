Братья Запашные устроили праздник для пациентов Морозовской детской больницы в Москве

В канун Дня защиты детей коллектив Большого Московского цирка навестил маленьких пациентов Морозовской детской городской клинической больницы. Артисты устроили яркое благотворительное представление, чтобы приблизить выздоровление малышей.
Морозовская больница — крупнейшая в России клиника для детей. Сегодня в ее стенах получают лечение порядка 1200 пациентов. Коллектив госпиталя решил устроить сюрприз для своих подопечных, пригласив в гости артистов Большого Московского цирка.
«Безусловно, мы не проходим мимо значимых праздников, которые дарят счастье, немного сказки и, безусловно, повышают настроение нашим пациентам», — сказал главный врач больницы Валерий Горев.
Артисты выступили перед малышами с яркими завораживающими номерами, показали клоунские репризы, а специальный гость — народный артист РФ Эдгард Запашный, поздравил детвору с наступающим праздником.
«Не все дети даже в течение года могут посетить цирк, и хотелось бы их в такой особенный день порадовать нашем зрелищем. Поэтому, если вы не можете прийти в цирк, то цирк придет к вам. Наши артисты с удовольствием окликаются на подобного рода инициативы. Любой врач подтвердит, что положительные эмоции после просмотра циркового искусства всегда положительно и благоприятно воздействует на процесс выздоровления», — заявил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
День защиты детей отмечают в первый день лета в более чем тридцати государствах мира. Этот праздник является напоминанием взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.