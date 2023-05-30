Политолог Куса: Украина не в состоянии помешать сотрудничеству РФ и Ирана

Накануне Верховная рада Украины поддержала законопроект о введении санкций против Ирана. Как считает политолог-международник Илия Куса, Украина не является влиятельной страной в ближневосточном регионе, чтобы что-то предлагать и на что-то влиять.
По мнению эксперта, главная проблема Киева в том, что Украина не является влиятельной страной в ближневосточном регионе, чтобы вообще что-то предлагать.
«Теоретически, для того, чтобы помешать ирано-российскому военному сотрудничеству, есть несколько вариантов. Первый — если между Москвой и Тегераном резко ухудшатся отношения. Но пока ни малейших предпосылок к этому нет, поэтому этот вариант маловероятен, — указал аналитик. — Второй вариант — если Иран вдруг окажется полностью поглощен внутренними проблемами таких масштабов, что ему станет не до экспорта военных технологий. Но это должно быть что-то уровня гражданской войны, некого масштабного внутриполитического кризиса. Нечто подобное было осенью 2022-го, когда прошли массовые антиправительственные выступления. Но они, к счастью, не вылились во что-то более серьезное. Да, Иран сейчас переживает сложный период, там идет вялотекущий политический кризис. Но он не несет угрозы целостности государства, и не может привести к прекращению сотрудничества со странами-партнерами».
Третий сценарий — если Иран войдет в какие-либо договоренности с западными странами, что тоже маловероятно, считает эксперт.
«К примеру, это могли бы быть пакетные договоренности по региональной безопасности, по ядерной программе. В рамках которых Тегеран взял бы на себя обязательства не поставлять военные технологии в Россию, либо серьезно ограничить военно-техническое сотрудничество с Москвой, — уточняет эксперт. — Но это на сегодня невозможный вариант. На Тегеран наложены многочисленные западные санкции — чуть меньшие, чем на Россию, и в Вашингтоне с Брюсселем вовсе не намерены их снимать. Да, переговоры между Ираном и Западом по ядерной программе идут, но очень медленно и сложно. При этом видно, что у тех же США нет политической воли договариваться с Ираном. Это вопрос крайне «токсичный» для администрации Байдена, особенно по мере приближения президентских выборов в Америке».
Илия Куса отмечает, что как-то повлиять на Иран могли бы ЕС или Китай.
«Пекин имеет серьезное влияние на Тегеран в экономической плоскости, но сегодня он является, по сути, скрытым союзником РФ, и никогда не пойдет на такие шаги. Кроме того, на Иран также влияют региональные процессы на Ближнем Востоке. После нормализации отношений с Саудовской Аравией, в Тегеране стали более чувствительны к сигналам из арабских стран, — обращает внимание эксперт. — Но сегодня арабские страны в основном дружественно настроены к России, и враждебно — к Западу, в чьих интересах фактически действует Украина. Поэтому для Киева невозможно увязать свой интерес с региональной повесткой на Ближнем Востоке. Там у Украины крайне слабые позиции».
По его мнению, надеяться на каких-то «черных лебедей», внезапные обстоятельства непреодолимой силы — это вообще инфантильная позиция для Украины.
«Они на то и «черные лебеди», что возникают внезапно. В целом, проблема Киева в том, что Украина не является влиятельной страной в Ближневосточном регионе, чтобы что-то там предлагать. Ее просто никто не станет слушать. Более того — Киев и не хочет ничего предлагать. Он не ведет никаких переговоров с иранской властью, потому что этого ему никогда не позволит Вашингтон. Фактически, разрывая отношения с Тегераном, Киев занимает позицию, солидарную с позицией стран Запада, где считают, что давление на Иран — наиболее приемлемая модель принуждения его к каким-то уступкам», — заключил Куса.
Напомним, на днях американский сенатор Тед Круз сообщил, что работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана. С помощью новых мер он хочет помешать сотрудничеству двух стран.