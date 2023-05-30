Александр Дятлов: в центре внимания проблемы экспортеров лесопромышленной продукции

После начала СВО и введения против России более 11 тыс. санкций со стороны Запада, лесопромышленный комплекс РФ столкнулся с рядом сложностей. Целые регионы, ориентированные ранее на иностранного потребителя леса и продукции из древесины, вынуждены искать новые рынки сбыта. Было непросто. Но решения появляются, отрасль продолжает работу.
О путях решения проблем, идеях по использованию лесного богатства России рассказывает в своей колонке ФАН председатель профильного комитета Архангельского областного Собрания Александр Дятлов.
Актуально: расширение рынков сбыта. Колонка Александра Дятлова
Проблемы с логистикой, падение цен на продукцию ЛПК, приостановка субсидирования транспортных перевозок — далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись предприятия отрасли уже в текущем году. Поэтому на расширенном заседании комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии эксперты вновь обсудили тему поддержки лесной отрасли. В заседании приняли участие депутаты Государственной думы, сенаторы, представители регионального правительства, руководители предприятий и профессиональных объединений Архангельской, Костромской, Вологодской областей и Республики Карелия.
Очевидно, что федеральное правительство многое делает для поддержки лесопромышленного комплекса, но, учитывая снижение объемов производства основных видов продукции, этого недостаточно. В частности, эксперты отметили резкий спад заготовки и распиловки древесины, производства пеллет.
В последнее время лесопромышленники расширили рынки сбыта продукции за счет стран Северной Африки и восточного региона, но стабилизировать ситуацию мешают низкие закупочные цены. Руководители предприятий говорят, что порой работают в убыток.
Эксперты видят решение проблемы в компенсации затрат на транспортировку экспортной продукции. Но в текущем году финансирование приостановлено, учитывая, что все выделенные ранее средства израсходованы, что называется, с колес.
Мы неоднократно предлагали дифференцировать транспортные субсидии для предприятий ЛПК. Для крупных предприятий, у которых затраты на транспортировку исчисляются миллиардами рублей, размер субсидии должен быть больше. В противном случае средства быстро тратятся, а существенной экономической выгоды не ощущается.
О том, что происходит сейчас в отрасли, рассказали и представители предприятий. По словам генерального директора Архангельского фанерного завода Павла Бурчаловского, для производителей фанеры болезненным стал рост цен на запчасти, хотя в целом предприятие держится на плаву. А Архангельский ЦБК, хоть и практически не снизил объемы производства, но столкнулся с ростом технологических остановок после перехода с европейских деталей на китайские.
Эксперты обсудили также перспективы производства пеллет и развития внутреннего рынка их потребления.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Сергей Дементей сообщил, что в рамках поручения президента РФ уже подана заявка на 2 млрд рублей на проектирование и строительство новых котельных, работающих на биотопливе. К переводу на пеллеты отобраны 20 котельных в Архангельске, в Приморском, Плесецком и Устьянском округах. Общая мощность котельных составит 21,6 Гкал/ч, расчетное годовое потребление пеллетного топлива — 25,5 тыс. тонн.
Но помимо внутреннего использования пеллет, возможен и активный экспорт этого вида топлива. Интересную идею по этому поводу высказал вице-президент ПАО «Сегежа групп» Николай Иванов. Дело в том, что в Китае пеллеты считаются твердыми бытовыми отходами, и соответственно, запрещены для ввоза в страну. При положительном решении этого вопроса, а, по мнению эксперта, это вполне возможно, появится серьезный рынок сбыта.
Участники обсудили вопрос и о деревянном домостроении, в том числе для переселения граждан из аварийного жилья. Представители ПАО «Сегежа групп» подтвердили готовность построить для Архангельска три деревянные многоэтажки в качестве пилотного проекта.
В регионе необходимо активно развивать производство деревянных конструкций и создавать предприятия, которые могли бы их устанавливать, убеждена заместитель председателя комитета Ирина Фролова. По ее мнению, это позволит увеличить количество рабочих мест и привлечь больше федеральных средств. Напомним, по поручению президента, на развитие деревянного домостроения планируется ежегодно выделять из федерального бюджета до 10 миллиардов рублей,
В резолюции участники встречи еще раз обратили внимание представителей федеральной власти на предложения по взиманию платы за аренду лесных участков на основании фактической заготовки древесины, на необходимость правового регулирования создания лесных дорог, а также на рост ставки на аренду лесных участков. Несмотря на проблемы в отрасли, правительство РФ внесло изменения в методику расчета ставок аренды, которые должны вступить в силу с 1 января 2024 года. В результате этого ставки аренды в европейской части страны могут вырасти до 80% и более.