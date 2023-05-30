Александр Дятлов: в центре внимания проблемы экспортеров лесопромышленной продукции

В резолюции участники встречи еще раз обратили внимание представителей федеральной власти на предложения по взиманию платы за аренду лесных участков на основании фактической заготовки древесины, на необходимость правового регулирования создания лесных дорог, а также на рост ставки на аренду лесных участков. Несмотря на проблемы в отрасли, правительство РФ внесло изменения в методику расчета ставок аренды, которые должны вступить в силу с 1 января 2024 года. В результате этого ставки аренды в европейской части страны могут вырасти до 80% и более.