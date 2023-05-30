Певица Слава рассказала о своем состоянии после госпитализации с бронхитом

Певица Слава поделилась подробностями о своем самочувствии после затяжного бронхита. Исполнительница отметила, что сейчас ей гораздо лучше.
Звезда призналась, что давала концерты, несмотря на болезнь. Она переоценила свои силы. Слава призвала поклонников не беспокоиться за ее состояние.
«Действительно, какая-то большая температура поднялась. Поноса нет», — подчеркнула она.
На данный момент певица пьет лекарства. Врачи уверены, что ее состояние улучшится в течение нескольких дней. Поклонникам она пообещала, что в любом случае будет петь, ведь не может без работы.
Ранее о позитивных изменениях в жизни другого музыканта, Бари Алибасова, заявил его друг Игорь Сандлер. Он подчеркнул, что мужчина стал выглядеть гораздо лучше после того, как у него появилась новая медсестра.