МВД России объявило в розыск руководителя Сухопутных войск Украины Александра Сырского

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский объявлен в розыск по решению российского министерства внутренних дел. Об этом свидетельствуют данные соответствующей базы ведомства.
В настоящее время остается неизвестным, по какой именно причине заведено дело. Тем не менее в публикации указано, что зарубежного военачальника ищут в связи с нарушением Уголовного кодекса РФ.
До этого в аналогичной ситуации оказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Информация о нем также появилась в базе МВД с припиской «разыскивается по статье УК».