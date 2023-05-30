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МВД России объявило в розыск руководителя Сухопутных войск Украины Александра Сырского

Происшествия
МВД России объявило в розыск руководителя Сухопутных войск Украины Александра Сырского

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский объявлен в розыск по решению российского министерства внутренних дел. Об этом свидетельствуют данные соответствующей базы ведомства.

В настоящее время остается неизвестным, по какой именно причине заведено дело. Тем не менее в публикации указано, что зарубежного военачальника ищут в связи с нарушением Уголовного кодекса РФ.

До этого в аналогичной ситуации оказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Информация о нем также появилась в базе МВД с припиской «разыскивается по статье УК».
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