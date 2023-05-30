Появились первые кадры с места обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Оперативные службы прибыли на место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП появились в Сети.
Для оказания помощи приехали спасатели, несколько карет скорой помощи и пожарные. Как видно на опубликованных снимках, трибуны оказались перевернуты.
Информация об обрушении трибуны поступила в 16:25 (по московскому времени). По предварительным данным, инцидент произошел на гребном канале «Дон», который расположен на Пойменной улице. Один человек погиб и как минимум семеро детей пострадали.