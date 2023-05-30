Президент Сербии Вучич намерен решать проблему с Косово дипломатическим путем

Президент Сербии Александр Вучич намерен разрешить ситуацию с Косово при помощи дипломатии и готов пойти на переговоры при нейтралитете Запада. Об этом заявил посол России Александр Боцан-Харченко.
Дипломат отметил, что Вучич требует от Запада соблюдения нейтралитета в разрешении ситуации по Косово. Президент Сербии также надеется, что западные государства проявят больше честности в урегулировании проблем в регионе.
«Он видит решение данной проблемы и урегулирование косовской проблемы в целом на политических, дипломатических путях, готов к переговорам», — заявил Боцан-Харченко.
Президент Сербии Вучич считает, что ситуация в Косово может пойти по очень плохому сценарию. По его мнению, чтобы ситуация нормализовалась, косовские силовики должны вернуться в Приштину, сообщила «Национальная Служба Новостей».