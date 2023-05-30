ЕК выразила обеспокоенность созданием в Польше комиссии по изучению «влияния России»

Еврокомиссия выразила обеспокоенность из-за создания в Польше комитета по изучению «влияния России». Об этом говорится в заявлении ЕК.
Еврокомиссия считает, что данный орган может быть использован для предоставления отдельным лицам возможности баллотироваться на госдолжность. Кроме того, в ЕК проанализируют данный законопроект и в случае необходимости примут необходимые меры.
«Еврокомиссия очень обеспокоена принятием в Польше нового закона», — говорится в заявлении.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил об установлении местонахождения порядка 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка. Данный отчет был сделан в рамках требования, прописанного в десятом пакете антироссийских санкций.