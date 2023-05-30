Мост через реку Анграпа в Калининградской области отремонтируют за 38,3 млн рублей

Построенный еще в XIX веке мост в Гусевском округе Калининградской области решили капитально реконструировать.
Арочный железобетонный мост через реку Анграпа протяженностью 58-метров находится в створе автотрассы «Гусев-Костино-Маяковское» и является важным инфраструктурным объектом. Во время Первой мировой войны он был разрушен, затем в 1918 году восстановлен и с тех пор не менял своего облика, постепенно ветшая. Теперь стало известно о планах завершения ремонтных работ к ноябрю 2023 года, сообщает «Калининград Медиа».
Подрядчику, который пока не выбран, предстоит отремонтировать несущие опоры моста, его сопряжение с подходами, а также пролетные конструкции. Стоит задача заменить водоотвод, установить и покрасить новые перильные ограждения. На реконструкцию моста может быть выделено более 38 миллионов рублей.