Мост через реку Анграпа в Калининградской области отремонтируют за 38,3 млн рублей

Арочный железобетонный мост через реку Анграпа протяженностью 58-метров находится в створе автотрассы «Гусев-Костино-Маяковское» и является важным инфраструктурным объектом. Во время Первой мировой войны он был разрушен, затем в 1918 году восстановлен и с тех пор не менял своего облика, постепенно ветшая. Теперь стало известно о планах завершения ремонтных работ к ноябрю 2023 года, сообщает «Калининград Медиа».